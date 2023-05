Lichtgroen slot in Brussel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Brusselse beurs is donderdag na een wat saaie sessie nipt hoger gesloten. De Bel20 index steeg 0,1 procent naar 3.740 punten. De aandelenmarkten schoten aan het begin van de middag weer in het rood, door nieuwe zorgen over de gezondheid van de Amerikaanse bankensector. Het aandeel Pacwest daalde bij de opening van Wall Street met 28 procent. De regionale bank zag zijn deposito’s afgelopen week met circa 10 procent dalen. Hulp van de Federal Reserve was nodig. De aandelenmarkten stonden tot dat moment licht in het groen, dankzij signalen dat de inflatie in de VS verder terugloopt, wat suggereert dat de Fed zijn monetaire verkrapping kan pauzeren en dit jaar zelfs de rente weer zal kunnen verlagen volgens de meest optimistische handelaren. Aan onze kant van de Atlantische Oceaan kondigde de Bank of England, zoals verwacht, een nieuwe renteverhoging met 25 basispunten aan, om de hoogste inflatie in de westerse wereld, namelijk van meer dan 10 procent in april, te beteugelen. Verder viel het aandeel Walt Disney op, dat bij de opening van Wall Street maar liefst 6 procent verloor. De entertainmentreus maakte woensdagavond in zijn kwartaalrapport bekend dat het in het eerste kwartaal vier miljoen abonnees op zijn Disney+ streamingdienst zag vertrekken. De olieprijs daalde opnieuw, naar 75 dollar per vat, en de euro/dollar handelde op 1,091. Op de obligatiemarkt verloor de Duitse tienjarige Bund 8 basispunten tot 2,20 procent. Stijgers en dalers Binnen de hoofdindex was Sofina de grootste stijger met een koerswinst van 3,6 procent, geholpen door KBC Securities, dat zijn koersdoel voor de holding verhoogde. WDP steeg 2,1 procent. Onderaan noteerde GBL 2,5 procent lager en Aedifica 2,3 procent. Beide aandelen noteerden donderdag ex-dividend. Gecorrigeerd voor dit dividend sloten ze hoger. Degroof Petercam een goed instapmoment voor D'Ieteren, dat desondanks 0,4 procent daalde. Degroof Petercam verlaagde ook zijn koersdoel voor opslagspecialist Shurgard, dat onveranderd sloot. Na een kwartaalupdate maakte Euronav een koerssprong van 7,9 procent. Kepler sprak van beter dan verwachte resultaten. Gimv daalde 1,2 procent, terwijl Kepler Cheuvreux zijn opvolging van het aandeel startte met een Houden advies. Kepler Cheuvreux verhoogde ook zijn koersdoel voor Ontex, waarna het aandeel 0,3 procent won. Bij de small caps won Texaf 2,8 procent en daalde Greenyard 2,8 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Europese indices domineerde het rood in New York, waar de S&P500 0,4 procent verloor. Bron: ABM Financial News

