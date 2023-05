ING trekt Damrak in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten, na goed ontvangen cijfers van ING en ondanks verliezen voor techfondsen, terwijl de dollar wat sterker werd na de publicatie van Amerikaanse macrocijfers.



De AEX steeg 0,4 procent naar 751,12 punten en de AMX steeg 0,4 procent.

Aandacht was er donderdag voor de Bank of England, die de rente zoals verwacht met een kwart procentpunt verhoogde. De centrale bank kondigde geen pauze aan. De Britse inflatie staat nu op 10 procent tegen 5 procent in de VS.

Opvallend genoeg verwacht de Bank of England geen recessie meer, merkte Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen op. Hij noemde de nieuwe groei- en inflatieverwachtingen van de Britse centrale bank verrassend.

De Amerikaanse producentenprijzen bleken donderdag te zijn gestegen in april, met 0,2 procent. De stijging was iets minder sterk dan de 0,3 procent die was verwacht. En de wekelijkse aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering stegen sterker dan verwacht van 242.000 naar 264.000.

Wall Street ging lager na deze economische cijfers, die het eerdere optimisme ondermijnden.



Ook onrust over PacWest speelde een rol donderdag, nadat bleek dat klanten bijna 10 procent van het spaargeld weghaalden bij deze Amerikaanse regionale bank, toen een sectorgenoot moest worden gered. Omdat het duurder wordt voor regionale banken om zich te financieren in een klimaat met hogere rente, verwachten beleggers minder rendement in dit segment.

De dollar werd wat sterker. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0911.

De olieprijzen daalden tot 2 procent. De WTI-oliefuture stond op 71,31 dollar en Brent kostte 75,14 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ING bijna 4 procent. De bank boekte drie keer zo veel winst in het eerste kwartaal dan een jaar eerder en laat 1,5 miljard euro terugvloeien naar de aandeelhouders via een aandeleninkoop.

ABN AMRO, dat eerder deze week al met cijfers kwam, sloot vlak na kleine koersdoelverhogingen door Berenberg en UBS.

Betaalbedrijf Adyen won 3,6 procent. ArcelorMittal was de grootste daler, gevolgd door halfgeleiderbedrijven ASML, ASMI en Besi.

Ahold Delhaize daalde 0,2 procent, na een adviesverlaging door HSBC in de nasleep van kwartaalcijfers een dag eerder. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op die advieswijziging.

Philips sloot 1,5 procent lager. Het aandeel noteert evenwel 0,85 euro ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd is het verlies een stukje kleiner. Het dividend wordt in aandelen uitgekeerd.

In de AMX sloot SBM Offshore 2 procent lager na kwartaalcijfers, waarbij de oliedienstverlener wel de outlook voor 2023 handhaafde. Degroof Petercam stelde dat SBM een goede jaarstart achter de rug heeft.

Alfen was een sterke daler, met bijna 6 procent, na een koersdoelverlaging door Barclays en nieuwe doelstellingen die eerder deze week met matig enthousiasme werden ontvangen. AMG daalde krap 3 procent.

In de AScX gingen de duimen omlaag voor de cijferrapportage van Pharming. De biotechonderneming verloor 14 procent na een kwartaalverlies van 12 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Pharming nog 3,5 miljoen euro winst.

Ook Vivoryon en PostNL troken de smallcap-index omlaag tot een gemiddeld verlies van bijna 3 procent. Kendrion daarentegen won 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd in Amsterdam stond de S&P500 index 0,3 procent lager op 4.126 punten.