Jaarvergadering Brunel stemt in met alle voorstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Brunel hebben donderdag ingestemd met alle agendapunten. Dit bleek na afloop van de jaarvergadering.



De jaarvergadering ging onder meer akkoord met de jaarrekening en Kitty Koelemeijer werd herbenoemd als commissaris voor een periode van 4 jaar.



Verder gaven de aandeelhouders groen licht voor het voorgestelde dividend over 2022 van 0,55 euro per aandeel. Het aandeel noteert op 15 mei aanstaande ex-dividend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.