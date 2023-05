Beursblik: Bank of England houdt optie voor meer renteverhogingen open Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente donderdag met nog eens 25 basispunten verhoogd en de deur opengehouden voor meer, maar omdat de inflatie over een paar jaar naar verwachting ver onder de doelstelling zal liggen, verwacht ING dat deze verkrappingscyclus zijn grens heeft bereikt. "Een nieuwe verhoging in juni is mogelijk, maar is voorlopig niet het basisscenario. De veelbesproken pauze van de Federal Reserve en de algemeen verwachte renteverlagingen later dit jaar geven de BoE wat ademruimte", volgens de economen. "De interessantere vraag is wanneer de rente uiteindelijk zal worden verlaagd. Wij denken dat dit waarschijnlijk niet dit jaar zal gebeuren, deels omdat de [Britse] banenmarkt veerkrachtig blijkt", aldus ING, dat er verder op wijst dat het inflatieverhaal "er beter begint uit te zien." ING verwacht dat de rente volgend jaar rond deze tijd voor het eerst zal worden verlaagd. Beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen noemde de nieuwe groei- en inflatieverwachtingen van de Britse centrale bank verrassend. De Bank of England verwacht niet langer dat het Verenigd Koninkrijk in een recessie belandt. De inflatie zal tot medio 2024 boven de 3 procent blijven, met aanzienlijke opwaarts risico's. Op de middellange termijn, rond halverwege 2025, komt de inflatie echter rond 1 procent uit en daarmee ruimschoots onder de doelstelling van de BoE. Volgens Van Leenders gaat de markt nu uit van een piek van de Bank Rate van circa 4,80 procent. Met de rente die vandaag verhoogd is naar 4,50 procent, zou dat nog één verhoging betekenen van 25 basispunten. "Dat lijkt ons verstandig", aldus de beleggingsspecialist. Het Britse pond is na het rentebesluit gedaald tot 1,2514 dollar. Bron: ABM Financial News

