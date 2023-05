Peloton roept 2,2 miljoen fietsen terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Peloton Interactive moet dondermiddag een stap terug doen, na een waarschuwing van de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission. Het Amerikaanse fitnessapparatuur- en mediabedrijf zal 2,2 miljoen fietsen terugroepen vanwege een technisch mankement met de PL01, waarvan de zadelpen kan breken, aldus de website van de Amerikaanse waakhond voor de veiligheid van consumentenproducten. Peloton raadt gebruikers aan direct te stoppen met het gebruik ervan en de fiets gratis te laten repareren. Het aandeel noteert donderdagmiddag bijna 7 procent lager op 7,03 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.