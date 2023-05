OPEC laat prognose voor groei olievraag ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC heeft donderdag de vooruitzichten voor de groei van de mondiale vraag naar olie ongewijzigd gelaten op 2,3 miljoen vaten per dag, waarbij een kleine stijging in China wordt teniet gedaan door lichte dalingen in andere regio's. Dit bleek uit het maandrapport van het oliekartel. De totale vraag naar olie wereldwijd moet in 2023 uitkomen op 101,9 miljoen vaten per dag, volgens OPEC, hoewel die verwachting "onderhevig is aan vele onzekerheden, waaronder wereldwijde economische ontwikkelingen en aanhoudende geopolitieke spanningen". De OPEC liet de prognose voor de groei van de productie van niet-OPEC-landen donderdag ook ongewijzigd, op 1,4 miljoen vaten per dag in 2023. Daarbij zal de Russische productie vermoedelijk het meest dalen, denkt het kartel. De OPEC benadrukte daarbij dat er onzekerheden blijven rond de leveringsvooruitzichten, voornamelijk rond de Amerikaanse schalieproductie en ongepland onderhoud in 2023. Bron: ABM Financial News

