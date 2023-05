UBS verhoogt koersdoel ABN AMRO

Wederom een niet al te serieus te nemen review van UBS. Review is niet degelijk onderbouwd noch is helder wanneer dit koersdoel binnen bereik ligt. Gezien huidige negatieve beurssentiment voor het aandeel AA, koers lijkt momenteel te veel bepaald te worden door handelaren, en onduidelijkheid of AA in staat is om succesvolle operatie 1e kwartaal 2023 te continueren respectievelijk te verbeteren, verwacht ik een koers van euro 20,-- in 2023 niet. Langer vooruitkijken heeft nu ook nog geen zin, omdat inflatieverhaal speelt en bankencrisis nog smeult. Om na 2023 te kijken waar AA op uit kan komen vind ik nu dus ook niet zinvol. Verder hoopt UBS op een aandeleninkoop. Zoals reeds eerder verwoord, bij een geplande uitstappen van de Staat uit AA, heeft de Staat er geen belang bij om een aandelenprogramma te supporten. Zij moet dan namelijk haar aandelen veel te goedkoop (onder de euro 15,--) “weggeven”, en dat net op een moment dat AA een lijn omhoog inzet.

Bij een eventuele overname kan de Staat meer ophalen (o.a. een overname-premie opstrijken).

Gezien de verbeterde organisatie en financials van AA in combinatie met stabiliteit en voorspelbaarheid van de winst en cashflow, hoeft de Staat nu niet te doen, lekker wachten, dividend opstrijken en wanneer de tijd rijp is en een geschikte overnemende bank zich wil melden kan zij in actie komen. Dit jaar zit een overname er helaas nog niet in, in optimistische scenario pas vanaf 2hj 2024.

Bij huidige (te) lage koers dus prima om LONG te zitten.