Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 20,00 naar 20,70 euro en houdt het advies onveranderd op Kopen. De koersdoelverhoging is te danken aan onder meer een verhoging van de rentemarges, lagere kosten en lagere voorzieningen voor slechte leningen die ABN AMRO eerder deze week over het eerste kwartaal liet zien. De cijfers waren beter dan de markt had verwacht en aanleiding voor UBS om de taxaties op te schroeven. UBS verhoogde donderdag de taxatie voor de winst per aandeel ABN AMRO voor dit jaar met 27 procent en voor 2024 met 14 procent. "Wij denken dat ABN min of meer zijn ROE-doelstelling van 10 procent in 2024 zal halen als een hogere renteomgeving dit toelaat", zei analist Johan Ekblom van UBS. Ook noteert de bank volgens UBS op een "stevige" korting ten opzichte van sectorgenoten en houdt de markt rekening met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 250 miljoen euro in de tweede helft van het jaar. Het aandeel ABN AMRO noteerde donderdagmiddag 0,8 procent lager op 13,69 euro. Bron: ABM Financial News

