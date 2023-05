Lagere start voor Wall Street voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet, na enkele macro-economische rapporten voorbeurs.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening 0,1 procent in het rood. Technologie-index Nasdaq lag nog wel op koers voor een hogere opening.

De futures zakten in de rode cijfers, nadat de Amerikaanse producentenprijzen in april licht bleken te zijn gestegen, terwijl de arbeidsmarkt afgelopen week verzwakte, met een oplopend aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

Eerder stonden de futures nog hoger, omdat beleggers geloven dat de inflatie aan het afkoelen is en dat de renteverhogingen door de Federal Reserve op hun einde lijken te lopen. "Vanuit marktperspectief wijzen diverse details in het inflatierapport van woensdag op een meer duurzame vertraging van de inflatie. Dat was muziek in de oren van beleggers, die de afgelopen jaren de hardnekkigheid van de inflatie herhaaldelijk hadden onderschat", stelde Deutsche Bank.

Sommige analisten merkten wel op dat verdere koersstijgingen voor Amerikaanse aandelen beperkt worden door aanhoudende zorgen over de gezondheid van het bankenstelsel en de dreigende deadline van het schuldenplafond van de overheid.

Amerikanen spendeerden in het april 18 procent minder aan luxe-goederen, vooral in het minder dure segment, stelde Citigroup op basis van creditcardgegevens.

De Amerikaanse producentenprijzen bleken donderdag te zijn gestegen in april, met 0,2 procent, na een daling in maart. De stijging was iets minder sterk dan verwacht.

De wekelijkse aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering stegen van 242.000 naar 264.000. Die toename was sterker dan de voorspelde lichte stijging met enkele duizenden aanvragen.



De Bank of England besloot donderdag de rente met een kwart procentpunt te verhogen, hetgeen geen verrassing was. De centrale bank kondigde geen pauze aan: als de inflatie zo hoog blijft kunnen er meer renteverhogingen volgen. De Britse inflatie staat nu op 10 procent tegen 5 procent in de VS.

De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate werd 0,7 procent goedkoper op 72,08 dollar. Brent-olie kostte 75,89 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0941. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0983 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Beyond Meat boekte in het eerste kwartaal een kleiner verlies, terwijl de omzet minder hard daalde dan verwacht. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een omzet van 375 miljoen tot 415 miljoen dollar. De analistenconsensus lag op 390 miljoen. Het aandeel steeg woensdag nabeurs aanvankelijk zo'n 10 procent, maar stond donderdag voorbeurs alweer op een openingsverlies van 2 procent.

Sonos verlaagde zijn verwachtingen voor het boekjaar, vanwege een zwakkere vraag van consumenten. Het aandeel van de fabrikant van muziekboxen daalde 22 procent in de elektronische handel voorbeurs.

Walt Disney rapporteerde een kwartaalwinst die voldeed aan de verwachtingen, maar het aandeel stond 5 procent lager nadat Disney onverwacht een daling van het aantal abonnees bekendmaakte. Dit zijn wel vooral klanten in India en elders in Azië, die relatief weinig omzet genereren voor het streaming- en entertainmentbedrijf.

Robinhood Markets overtrof de verwachtingen in de markt met zijn kwartaalrapport en stond 4 procent hoger in de handel voorbeurs.

Applovin verwacht een omzet in het tweede kwartaal van 710 miljoen tot 730 miljoen dollar, wat duidelijk hoger is dan de analistenconsensus op 696 miljoen diollar. Het aandeel steeg voorbeurs 16 procent.

Slotstanden

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten woensdag overwegend hoger. De S&P 500 index sloot 0,5 procent hoger op 4.137,95 punten, technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 12.306,44 punten. De Dow Jones-index sloot 0,1 procent lager op 33.531,33 punten.