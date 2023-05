Aandeelhouders Adyen keuren agendapunten goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Adyen hebben donderdag ingestemd met alle beslispunten op de agenda, waaronder het beloningsbeleid en de herbenoemingen en benoemingen van bestuurders en commissarissen. Dat bleek na afloop van de jaarvergadering van het Amsterdamse betaalbedrijf. Mariëtte Swart werd herbenoemd als Chief Risk en Compliance Officer en Ingo Uytdehaage kreeg een nieuwe termijn als co-CEO. Nieuw benoemd werden Brooke Nayden als Chief Human Resources Officer en Ethan Tandowsky als Chief Financial Officer. De overige bestuurders zijn co-CEO Pieter van der Does, Chief Commercial Officer Roelant Prins en Chief Technology Officer Alexander Matthey. Pamela Joseph en Joe van Beurden werden herbenoemd in de raad van commissarissen, naast Piero Overmars, Delfin Rueda Arroyo en Caoimhe Keogan. Bron: ABM Financial News

