Bank of England verhoogt rente met een kwart procentpunt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de beleidsrente donderdag zoals verwacht voor de twaalfde keer op rij verhoogd, met 25 basispunten verhoogd naar 4,50 procent.



Er waren zeven stemmen voor dit besluit, en twee voor een pauze. Niemand was voor een verlaging van de rente. Er werd op deze uitkomst gerekend nadat de rust op de financiële markten weer terugkeerde na de recente redding van Credit Suisse. De Bank of England signaleerde donderdag dat de rente mogelijk verder kan stijgen, als er indicaties zijn dat de inflatie langer hoog blijft dan de centrale bank nu verwacht. "Als er bewijs was van meer aanhoudende druk, dan zou verdere verkrapping in het monetaire beleid vereist zijn", aldus de Bank of England. In maart kwam de Britse inflatie uit op 10,1 procent, op jaarbasis. De Britse consumentenprijzen stijgen daarmee twee keer zo snel als in de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

