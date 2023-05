Futures Wall Street licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. Technologie-index Nasdaq ligt op koers voor een hoogste stand sinds negen maanden. Beleggers blijven gerustgesteld dat de inflatie aan het afkoelen is en dat de renteverhogingen door de Federal Reserve op hun einde lijken te lopen. "Vanuit marktperspectief wijzen diverse details in het inflatierapport van woensdag op een meer duurzame vertraging van de inflatie. Dat was muziek in de oren van beleggers, die de afgelopen jaren de hardnekkigheid van de inflatie herhaaldelijk hadden onderschat", stelde Deutsche Bank. Sommige analisten merkten wel op dat verdere koersstijgingen voor Amerikaanse aandelen beperkt worden door aanhoudende zorgen over de gezondheid van het bankenstelsel en de dreigende deadline van het schuldenplafond van de overheid. Amerikanen spendeerden in het april 18 procent minder aan luxe-goederen, vooral in het minder dure segment, stelde Citigroup op basis van creditcardgegevens. Economisch nieuws komt donderdag van het rentebesluit van de Bank of England, een Chinees inflatierapport, en een rapport over Amerikaanse producentenprijzen voorbeurs, tegelijk met de wekelijkse update over het aantal nieuw aangevraagde werkloosheidsuitkeringen in de VS. De olieprijs steeg. Een juni-future West Texas Intermediate werd 0,6 procent duurder op 72,98 dollar. Brent-olie kostte 76,86 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0922. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0983 op de borden. Bedrijfsnieuws Beyond Meat boekte in het eerste kwartaal een kleiner verlies, terwijl de omzet minder hard daalde dan verwacht. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een omzet van 375 miljoen tot 415 miljoen dollar. De analistenconsensus lag op 390 miljoen. Het aandeel steeg woensdag nabeurs aanvankelijk zo'n 10 procent, maar staat donderdag voorbeurs alweer op een openingsverlies van 2 procent. Sonos verlaagde zijn verwachtingen voor het boekjaar, vanwege zwakkere vraag van consumenten. Het aandeel van de fabrikant van muziekboxen daalde 26 procent. Walt Disney rapporteerde een kwartaalwinst die voldeed aan de verwachtingen, maar het aandeel stond 5 procent lager nadat Disney onverwacht een daling van het aantal abonnees bekendmaakte. Dit zijn wel vooral klanten in India en elders in Azië, die relatief weinig omzet genereren voor het streaming- en entertainmentbedrijf. Robinhood Markets overtrof de verwachtingen in de markt met zijn kwartaalrapport en stond 5 procent hoger in de handel voorbeurs. Applovin verwacht een omzet in het tweede kwartaal van 710 miljoen tot 730 miljoen dollar, wat duidelijk hoger is dan de analistenconsensus op 696 miljoen diollar. Het aandeel steeg voorbeurs 14 procent. Slotstanden De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten woensdag overwegend hoger. De S&P 500 index sloot 0,5 procent hoger op 4.137,95 punten, technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 12.306,44 punten. De Dow Jones-index sloot 0,1 procent lager op 33.531,33 punten. Bron: ABM Financial News

