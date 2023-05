Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, geholpen door de dalende Amerikaanse inflatie, met als eerstvolgende richtpunt het rentebesluit van de Bank of England.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 464,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.937,40 punten. De Franse CAC 40 klom 0,5 procent tot 7.401,09 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.747,11 punten.

"Beleggers reageren enthousiast op het feit dat de afname van de inflatie in de VS doorzet", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Woensdag werd bekend dat de inflatie in de VS uitkwam op 4,9 procent in april, hetgeen iets beter was dan verwacht en iets minder was dan de 5,0 procent over maart. Ook de kerninflatie liep iets terug.

"De markt houdt er sterk rekening mee dat de Fed klaar is met verhogen", aldus de expert van Lynx. "Beleggers houden zelfs rekening met diverse renteverlagingen later dit jaar." Het is volgens Lynx nog maar de vraag of de Fed dat aandurft als de kerninflatie boven de gestelde doelen blijft. "Anderzijds kan een economische recessie de Amerikaanse centrale bank ook tot een verlaging dwingen."

In dit licht zullen ook cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen vanmiddag op aandacht kunnen rekenen. "Sinds eind 2022 zijn deze prijzen teruggevallen van 6,2 procent in december naar 2,7 procent in maart", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vanochtend bleken de Chinese producentenprijzen nog harder gedaald en de inflatie staat daar inmiddels bijna op nul.

Verder is er vandaag nog aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England. Naar verwachting zal de centrale bank de rente voor de twaalfde keer op rij verhogen.

Olie noteerde donderdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 73,36 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 77,29 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De OPEC publiceert vanmiddag het maandrapport.

De euro/dollar noteerde op 1,093. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0954 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0983 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ING boekte in de eerste drie maanden een verdrievoudiging van de winst en zal 1,5 miljard euro laten terugvloeien naar de aandeelhouders. De koers van het aandeel noteerde 3,8 procent hoger.

Op de beurs van Frankfurt was het aandeel Volkswagen een stevige daler met een koersverlies van 5,3 procent en daarmee de grootste min van de dertien koersdalingen. Een dergelijke koersuitslag bleef de Franse hoofdgraadmeter bespaard, terwijl ook het aantal minnen met elf iets lager lag dan in Duitsland.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 index sloot woensdag 0,5 procent hoger op 4.137,95 punten, technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 12.306,44 punten. De Dow Jones-index sloot 0,1 procent lager op 33.531,33 punten.