Valuta: euro verliest wat terrein

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdagochtend iets lager dan woensdag in een markt die uitkijkt naar het rentebesluit van de Bank of England en het commentaar daarbij. "De eurokoers is vooral een weerslag van een iets duurdere dollar, die waarschijnlijk verband houdt met de dalende koersontwikkeling van het Britse pond ten opzichte van de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Joachim Nagel van de Deutsche Bundesbank gaf aan dat de Europese Centrale Bank tot aan september met renteverhogingen in de weer zal zijn. Tegelijkertijd was het inflatiecijfer uit de Verenigde Staten over april, dat woensdag uitkwam, niet zorgwekkender dan het al was", aldus Van der Meer, die donderdag sprak van een afwachtende, maar ook alerte markt. Voor de Bank of England wordt een renteverhoging met 25 basispunten verwacht. Vanmiddag verschijnen in de Verenigde Staten de producentenprijzen over april en de wekelijkse steunaanvragen, die worden ingeschat op 245.000, 3.000 meer dan een week eerder. Sprekers zijn vandaag ECB-bestuurder Isabel Schnabel en de vicevoorzitter van de bank Luis de Guindos. In Japan wordt de G7-bijeenkomst gehouden met de ministers van financiën en de voorzitters van de centrale banken van de deelnemende landen. De euro noteerde donderdag 0,5 procent lager op 1,0932 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8688 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent tot 1,2582 dollar. Bron: ABM Financial News

