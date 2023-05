Barclays verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Barlcays heeft donderdag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 106,00 naar 102,00 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. Analisten van Barclays woonden de beleggerdag van Alfen in Londen bij en kregen inzicht in de groeistrategie van het bedrijf, vooral op het gebied van energieopslag en de kans op meer geïntegreerde oplossingen binnen de drie divisies van Alfen. Barclays ziet de omzetdoelstelling op middellange termijn van meer dan 1 miljard euro gesteund door de ontwikkelingen bij Alfen. De uitgroei van de divisie Energieopslag zal echter leiden tot wat margedruk. Barclays verwacht dat de brutomarge met 300 basispunten kan zijn teruggelopen in 2027 door de veranderde productmix. Ook zal Alfen structureel last krijgen van een hoog werkkapitaal. Barclays verlaagde dan ook de margeverwachtingen voor de korte en middellange termijn en verlaagde de EBITA-raming voor 2024 met 4 procent. Als gevolg kwam Barclays tot een iets lager koersdoel. Het aandeel Alfen koerste donderdagochtend 5,0 procent lager op 73,58 euro. Bron: ABM Financial News

