ING straalt in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend hoger, onder meer dankzij koerswinsten bij ING en Adyen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 754,16 punten.

"Beleggers reageren enthousiast op het feit dat de afname van de inflatie in de VS doorzet", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Op woensdag werd bekend dat de inflatie in de VS uitkwam op 4,9 procent in april, hetgeen iets beter was dan verwacht en iets minder was dan de 5,0 procent over maart. Ook de kerninflatie liep iets terug.

Volgens Blekemolen profiteren techaandelen van de daling van de rentes die daarop volgde. In de AEX won indexzwaargewicht Adyen vanochtend 2,5 procent.

"De markt houdt er sterk rekening mee dat de Fed klaar is met verhogen", aldus de expert van Lynx. "Beleggers houden zelfs rekening met diverse renteverlagingen later dit jaar." Het is volgens Lynx echter nog maar de vraag of de Fed dat aandurft als de kerninflatie boven de gestelde doelen blijft. "Anderzijds kan een economische recessie de Amerikaanse centrale bank ook tot een verlaging dwingen."

In dit licht zullen ook cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen vanmiddag op aandacht van beleggers kunnen rekenen. "Sinds eind 2022 zijn deze prijzen teruggevallen van 6,2 procent in december naar 2,7 procent in maart", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vanochtend bleken de Chinese producentenprijzen nog harder gedaald en de inflatie staat inmiddels bijna op nul.

Verder is er vandaag nog aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England. Naar verwachting zal de centrale bank de rentes voor de twaalfde keer op rij verhogen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0930. De olieprijzen stegen tot krap een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ING aan kop met 3,7 procent koerswinst. De bank boekte in de eerste drie maanden van 2023 een verdrievoudiging van de winst en zal 1,5 miljard euro laten terugvloeien naar de aandeelhouders via een aandeleninkoop. Adyen en RELX wonnen daarnaast ruim twee procent.

Ahold was met 1,8 procent de grootste daler in de nasleep van cijfers een dag eerder. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees daarnaast op een adviesverlaging van Kopen naar Houden door HSBC voor Ahold.

Philips daalde met 0,6 procent naar 19,14 euro. Het aandeel noteert evenwel 0,85 euro ex-dividend. Het dividend wordt in aandelen uitgekeerd.

In de AMX koerste SBM Offshore 2,1 procent lager na cijfers, waarbij de oliedienstverlener wel de outlook voor 2023 handhaafde. Degroof Petercam stelde dat SBM een goede jaarstart achter de rug heeft.

In de AScX gingen de duimen omlaag voor de cijferrapportage van Pharming. De biotechonderneming verloor 12,8 procent. Pharming boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 12,2 miljoen dollar. Dit was een jaar eerder nog een winst van 3,5 miljoen dollar. Maar Pharming meldde ook dat al 23 patiënten de behandeling met Joenja vergoed krijgen.