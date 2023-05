'Goede jaarstart voor SBM' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een solide eerste kwartaal achter de rug, waarin coronamaatregelen de oliedienstverlener parten speelden in Azië. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam. De cijfers verrasten de analist niet en SBM herhaalde de outlook voor 2023. Ook wees Van Beek op de achtste hull die SBM bestelde. De zevende hull is nog niet toegewezen, maar dit zal spoedig worden gedaan aan ExxonMobil verwacht de analist. "Deze kwartaalupdate versterkt ons vertrouwen in de outlook voor 2023", aldus Van Beek. SBM rekent op een EBITDA van minstens 1 miljard dollar en Degroof mikt op 1,04 miljard. Hoewel Van Beek zijn taxaties niet wezenlijk zal aanpassen na de kwartaalupdate, ziet hij wel degelijk kansen voor SBM om extra groei te creëren in de komende jaren nu de instroom van nieuwe orders lijkt toe te nemen. Degroof heeft een koopadvies op SBM Offshore met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel daalt donderdag 2,0 procent naar 13,18 euro. Bron: ABM Financial News

