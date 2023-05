Beursblik: bescheiden kwartaalupdate Vastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft een bescheiden update over het eerste kwartaal gegeven. Dit oordeelde analist Amal Aboulkhouatem van Degroof Petercam donderdag. Uit de kwartaalupdate haalde Aboulkhouatem dat de verhuuractiviteiten goed lopen, ondanks een uitdagende retailmarkt. De outlook oogt volgens de analist wat conservatief, maar ook realistisch. De analist wijst op de strategische heroriëntatie die het bedrijf uitvoert als gevolg van het afschaffen van het FBI-regime in Nederland en de gestegen rentes. Ook zijn er aanhoudende uitdagingen voor retailers, terwijl er veel schulden op de balans staan. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op Vastned met een koersdoel van 20,00 euro. Bron: ABM Financial News

