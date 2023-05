AEX hoger van start met ING aan kop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong een half procent hoger naar 751,80 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging ING aan kop met 2,7 procent. De bank boekte in de eerste drie maanden van 2023 een verdrievoudiging van de winst en zal 1,5 miljard euro laten terugvloeien naar de aandeelhouders via een aandeleninkoop. Adyen en RELX wonnen daarnaast ongeveer twee procent. Ahold was met twee procent de grootste daler in de nasleep van cijfers een dag eerder. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees daarnaast op een adviesverlaging van Kopen naar Houden door HSBC voor Ahold. Philips daalde daarnaast ruim een procent naar 19,03 euro. Het aandeel noteert evenwel 0,85 euro ex dividend. Het dividend wordt in aandelen uitgekeerd. In de AMX koerste SBM Offshore bijna vier procent lager na cijfers, waarbij de oliedienstverlener wel de outlook voor 2023 handhaafde. In de AScX gingen de duimen omlaag voor de cijferrapportage van Pharming. De biotechonderneming verloor 13 procent. Pharming boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 12,2 miljoen dollar. Dit was een jaar eerder nog een winst van 3,5 miljoen dollar. Maar Pharming meldde ook dat al 23 patiënten de behandeling met Joenja vergoed krijgen. Bron: ABM Financial News

