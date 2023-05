Eurocommercial krijgt ook Italiaanse beursnotering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Eurocommercial Properties zal naast zijn notering in Amsterdam, ook verhandelbaar worden op de beurs in Milaan. Dit maakte het vastgoedfonds donderdag bekend. Naar verwachting zal de handel van start gaan op 16 mei en bedraagt de nominale waarde van een aandeel 10,00 euro. Er zullen geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. Eurocommercial wil met deze stap zijn zichtbaarheid vergroten voor Italiaanse beleggers. Sinds 1994 heeft het vastgoedfonds onder meer 8 winkelcentra aangekocht in Noord- en Midden Italië. De portefeuille van Eurocommercial is voor 43 procent Italiaans. Het vastgoedfonds is ook in Brussel genoteerd. De hoofdnotering blijft evenwel in Amsterdam, waar Eurocommercial al sinds 1991 staat genoteerd. Borsa Italiana maakt inmiddels deel uit van Euronext. Bron: ABM Financial News

