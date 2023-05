AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent. ING kondigde vanochtend bij zijn kwartaalcijfers een aandeleninkoop van 1,5 miljard euro aan.

Woensdag maakte de AEX nog een pas op de plaats op 748,29 punten na de vrijgave van een licht meevallend Amerikaans inflatiecijfer. Techfondsen trokken de kar, terwijl defensieve- en financiële waarden terrein moesten prijsgeven.

De inflatie in de VS kwam in april uit op 4,9 procent en de kerninflatie op 5,5 procent. Er was gerekend op respectievelijk 5,0 en 5,5 procent. "Die cijfers kunnen een grote rol spelen bij het rentebesluit van de Federal Reserve in juni", aldus analisten van Deutsche Bank.

Een pauze in juni is "beklonken", maar de verwachting dat de rente in juli vervolgens omlaag gaat, is volgens analist Edward Moya van Oanda mogelijk te optimistisch. "Mensen zijn te overtuigd dat de neerwaartse trend aanhoudt, maar dat weten we niet." Vanmiddag worden cijfers over de producentenprijzen in de VS in april vrijgegeven.

Wall Street had woensdag aanvankelijk moeite om richting te kiezen na de inflatiecijfers. Uiteindelijk sloot hoofdgraadmeter S&P 500 wel een half procent hoger, terwijl de vrij traditioneel samengestelde Dow Jones index nipt in het rood sloot.

Techbeurs Nasdaq sloot onder aanvoering van Alphabet, moederbedrijf van Google, met een winst van één procent wel overtuigend in het groen.

Google onthulde woensdag een AI-toepassing, waarin de kunstmatige intelligentie lange samenvattingen geeft in antwoord op vragen aan de zoekmachine. Daarmee moet Google weer terrein terugwinnen op Bing van Microsoft, dat eerder dit jaar een nieuwe versie van zijn zoekmachine introduceerde die gebruik maakt van de populair chatbot ChatGPT. Alphabet sloot 4 procent hoger.

Klanten van Airbnb boekten daarnaast een recordaantal overnachtingen in het eerste kwartaal, dat voor het eerst winstgevend was, en daarmee de verwachtingen van analisten overtrof. Het bedrijf was echter ook minder optimistisch in zijn vooruitblik, vanwege de zware vergelijkingsbasis na het beëindigen van de coronarestricties een jaar geleden. Het aandeel Airbnb sloot maar liefst 11 procent in het rood.

Nabeurs publiceerden Beyond Meat en Disney hun resultaten. Het aandeel Disney daalde in de elektronische handel nabeurs met vijf procent, terwijl de verlieslatende vleesvervanger Beyond Meat twee procent prijs gaf.

Chinese inflatie nadert nul

Op jaarbasis bleken vanochtend volgens het Chinese bureau voor de statistiek de prijzen in april met 0,1 procent te zijn gestegen, na een plus van 0,7 procent in maart en 1,0 procent in februari.

De prijsstijging in april kwam onder de verwachtingen van economen uit. Die hadden gerekend op een inflatie van 0,4 procent. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen in april met 0,1 procent.

De producentenprijzen daalden in april zelfs met 3,6 procent, waar werd gerekend op een afname van 3,3 procent.

De beurzen in China noteren vanochtend nipt lager, terwijl die in Seoel juist licht stijgt. Sydney en Tokio noteren daarnaast vrijwel vlak.

De Amerikaanse olie-future stijgt bijna een procent naar 73,17 dollar per vat, na een daling van ruim anderhalf procent woensdagavond.

Beleggers hebben vandaag naast de Amerikaanse producentenprijzen ook onder meer aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek al bekend dat de Nederlandse inflatie in april is uitgekomen op 5,2 procent op jaarbasis, na een inflatie van 4,4 procent in maart. Deze percentages komen overeen met de eerste ramingen van het statistiekbureau.

Bedrijfsnieuws

ING boekte in de eerste drie maanden van 2023 een verdrievoudiging van de winst en zal 1,5 miljard euro laten terugvloeien naar de aandeelhouders via een aandeleninkoop. De nettowinst steeg van 429 miljoen naar 1,59 miljard euro. De analistenconsensus rekende op een stijging tot 1,11 miljard euro.

SBM Offshore zag in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet conform verwachting scherp dalen, maar handhaafde de outlook voor het gehele boekjaar. De oliedienstverlener rekent in 2023 nog steeds op een EBITDA van ruim 1 miljard dollar.

Pharming boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 12,2 miljoen dollar. Dit was een jaar eerder nog een winst van 3,5 miljoen dollar. Dit was voornamelijk te wijten aan de daling van het bedrijfsresultaat en gunstiger wisselkoersresultaten in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

CTP heeft in het eerste kwartaal de huurinkomsten en de winst verder zien stijgen, terwijl Vastned een iets lagere bezettingsgraad meldde.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,5 procent hoger op 4.137,95 punten, technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 12.306,44 punten. De Dow Jones-index sloot 0,1 procent lager op 33.531,33 punten.