Lagere bezettingsgraad voor Vastned

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bezettingsgraad zien licht zien teruglopen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een update van het vastgoedfonds. De bezettingsgraad daalde van 98,6 procent eind december 2022 naar 97,9 procent ultimo maart 2023. CEO Reinier Walta sprak desalniettemin van sterke operationele prestaties in het eerste kwartaal, waarin de bezettingsgraad hoog bleef. De topman waarschuwde wel voor hogere financiële kosten dit jaar, vanwege de blootstelling van Vastned aan de kortetermijnrentes. Vastned sloot afgelopen kwartaal 25 nieuwe huurcontracten en huurverlengingen af voor in totaal 5,4 miljoen euro aan jaarhuur. Vastned sprak daarbij van een 0,2 miljoen euro aan huurverhogingen. Outlook Het vastgoedfonds voorziet voor het hele boekjaar een direct resultaat van 1,95 tot 2,05 euro per aandeel. In 2022 boekte Vastned een direct resultaat per aandeel van 2,05 euro. In februari liet Vastned nog weten een strategische heroriëntatie te zijn gestart. Dit proces in nog steeds gaande, zo stelde Walta. Hierbij liggen alle strategische opties op tafel, liet het fonds medio februari al weten aan ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

