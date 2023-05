Berenberg verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 30,90 naar 31,20 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van de bank verhoogden hun taxaties voor de winst per aandeel met 2 en 2,6 procent voor respectievelijk 2023 en 2024, vanwege de beter dan voorziene operationele winst en nettowinst in het eerste kwartaal. Bovendien paste Berenberg de ramingen aan op basis van de laatste wisselkoersen. Op onderliggende basis, paste Berenberg de verwachtingen voor dit jaar niet noemenswaardig aan. De bank acht een vergelijkbare omzetgroei van 2,9 procent tegen constante wisselkoersen mogelijk, terwijl de operationele marges met 20 basispunten zullen teruglopen op jaarbasis tot 4,1 procent als gevolg van de kosteninflatie. Bron: ABM Financial News

