SBM Offshore handhaaft outlook

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet conform verwachting scherp zien dalen, maar handhaafde de outlook voor het gehele boekjaar. Dit kwam donderdag naar voren uit de kwartaalupdate van de oliedienstverlener. "Onze prestaties in het eerste kwartaal waren goed en onze verwachtingen voor het hele jaar liggen op schema", aldus topman Bruno Chabas in een toelichting. Chabas benadrukte daarnaast de solide operationele gang van zaken, waarbij de vloot ruim 99 procent van de tijd in bedrijf was. De verwachting voor de omzet voor 2023 volgens de directionele methode blijft gehandhaafd op meer dan 2,9 miljard dollar, waarvan circa 1,9 miljard dollar afkomstig is van Lease & Operate. Turnkey zal meer dan 1 miljard dollar bijdragen. De oliedienstverlener rekent daarnaast nog steeds op een EBITDA van ruim 1 miljard dollar. Eerste kwartaal De onderliggende omzet daalde in het eerste kwartaal met 24 procent naar 742 miljoen dollar, waarbij de divisie Turnkey een daling van 49 procent liet zien tot 290 miljoen dollar. Een jaar eerder werd nog het drijvende productieplatform Liza Unity opgeleverd. De omzet van de divisie Lease en Operate steeg wel met 12 procent, naar 453 miljoen dollar. De nettoschuld steeg van 6,1 miljard dollar aan het eind van 2022 naar 6,4 miljard dollar op 31 maart van dit jaar. SBM Offshore keert over 2022 een dividend uit van 1,10 dollar per aandeel. Een jaar eerder bedroeg dit nog 1,00 dollar. Hier werd op de jaarvergadering van 13 april al toestemming voor gegeven. Het aandeel SBM Offshore sloot woensdag op een vlak Damrak 0,6 procent hoger op 13,45 euro. Bron: ABM Financial News

