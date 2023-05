Update: Pharming boekt verlies

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken, maar meldde wel dat al 23 patiënten de behandeling met Joenja vergoed krijgen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het biotechbedrijf.

In het afgelopen kwartaal van 2023 bereikte Pharming een belangrijke mijlpaal met de goedkeuring en lancering van Joenja, de eerste en enige goedgekeurde behandeling voor patiënten met APDS in de Verenigde Staten. "De lancering van Joenja kende een sterke start", aldus CEO Sijmen de Vries in een toelichting. "In april kondigden we aan dat het eerste commerciële product was verzonden naar patiënten met vergoeding door de verzekeraar."

Pharming heeft momenteel 23 patiënten die worden vergoed. "Dit is echt het grote nieuws vandaag", zo stelde CEO De Vries tegenover ABM Financial News. "Normaal gesproken duurt dit proces veel langer, maar huisartsen hebben schijnbaar in eerste gesprekken met cliënten Joenja al aanbevolen. Dit was voor ons boven verwachting."

Dit betekent volgens De Vries dat in het lopende tweede kwartaal al omzet uit het middel wordt geboekt. "Het succes zal goed zichtbaar zijn in de omzet in het tweede kwartaal. Het groeitraject is ingezet."

Aan het einde van het eerste kwartaal zat er 184,8 miljoen dollar in kas. Dat is volgens Pharming voldoende om de groeiplannen te kunnen financieren.

De topman zegt meer dan 200 patiënten te hebben geïdentificeerd in de VS. "De vraag is hoe snel zij ons product gaan gebruiken."

Pharming zegt verder te gaan met de goedkeuringstrajecten voor leniolisib in Europa, het VK en Japan. "We verwachten een positief advies van de Europese toezichthouder in de tweede helft van 2023, met goedkeuringen voor Europa en het VK circa twee maanden later", aldus de topman.

Resultaten

De inkomsten daalden in het afgelopen kwartaal van 46,6 naar 42,5 miljoen dollar. "In het eerste kwartaal was sprake van een aantal fluctuaties die invloed hadden op de Ruconest-inkomsten en de HAE-markt voor zowel acute als profylactische producten. Deze factoren waren voornamelijk te wijten aan verstoringen in de terugbetaling voor sommige patiënten met een overheidsverzekering, waardoor verzendingen werden vertraagd", aldus De Vries van Pharming. Volgens de CEO is deze impact op de activiteiten verdwenen en is er een herstel en inhaalbeweging te zien.

De brutowinst nam af van 41,7 naar 38,5 miljoen dollar en het bedrijfsresultaat daalde van 2,8 miljoen dollar positief naar 13,7 miljoen dollar negatief.

Ook werd er een verlies geboekt van 12,2 miljoen dollar. Dit was een jaar eerder nog een winst van 3,5 miljoen dollar. Dit was voornamelijk te wijten aan de daling van het bedrijfsresultaat en gunstiger wisselkoersresultaten in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

De Vries noemt het verlies logisch. "We investeren flink, dat zal nog even niet veranderen."

Outlook

Voor 2023 verwacht Pharming nog steeds een lage enkelcijferige groei van de jaarinkomsten uit Ruconest, maar met verwachte schommelingen per kwartaal.

