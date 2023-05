Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 36 punten voor de Duitse DAX, een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na een Amerikaans inflatiecijfer dat nauwelijks daalde, maar volgens sommigen toch enig uitzicht biedt op een minder verkrappend rentebeleid van de Fed.

Het inflatiecijfer daalde van 5,0 procent in maart tot 4,9 procent in april en de kerninflatie bleef zoals verwacht stabiel op 5,5 procent.

"Als we de ruis uitfilteren, laat de Amerikaanse consumentenprijsinflatie een duidelijke neerwaartse trend zien, terwijl de cijfers van vorige week bewijs waren van een veerkrachtige arbeidsmarkt", stelde Ronald Temple van Lazard optimistisch. "Als de cijfers van volgende maand hier op lijken, zal dat een bevestiging zijn van de neiging van de Fed om de cyclus van renteverhogingen te pauzeren."

Behalve voor de inflatie was er ook aandacht voor het Amerikaanse schuldenplafond.

De deadline voor een verhoging ligt op 1 juni. Op dinsdag konden beide politieke kampen het nog steeds niet eens worden. "Dit blijft nog wel even boven de markt hangen, totdat er een oplossing komt", aldus CIO George Mateyo van Key Private Bank.

Bedrijfsnieuws

De rode cijfers overheersten op de koersenborden. Relatief sterker dalers waren AB InBev In Brussel en Ahold Delhaize in Amsterdam, met verliezen van 3 en 2 procent. Ahold Delhaize behaalde meer omzet dan een jaar eerder, waarbij de marge iets hoger uitviel.

AB Inbev lijkt last te hebben van de controverse rond Bud Light. De bierbrouwer ging een samenwerking aan met transgender actrice Dylan Mulvaney, wat leidde tot hevige reacties en een politiek gemotiveerde boycot door een deel van de klanten in de VS.



De controverse lijkt ook andere merken van AB Inbev te raken, maar de aandelenkoers is er nog maar weinig door beïnvloed. De verkoop van Bud Light en Budweiser daalde in de laatste weken van april met meer dan 20 procent.

Siemens Healthineers was één van de sterkste dalers met 5,7 procent. Het bedrijf zag de resultaten onder druk staan, omdat er minder vraag is naar coronatesten, maar handhaafde wel zijn verwachtingen voor het jaar.

Porsche heeft een deal gesloten met Mobileye, voor de ontwikkeling van geautomatiseerde ondersteuning bij het autorijden. Ook Audi en andere merken van Volkswagen kunnen deze technologie gaan gebruiken.

Crédit Agricole was een uitblinker in Parijs met een koerswinst van 5 procent na kwartaalcijfers. Andere banken en verzekeraars verloren juist terrein.

Lufthansa verloor 1 procent aan waarde. Een Europees gerechtshof oordeelde dat de miljarden staatssteun aan de Duitse luchtvaarder tijdens de coronacrisis niet hadden moeten worden gegeven. Wat dit betekent voor Lufthansa is nog onduidelijk. De mededingingszaak was aangespannen door rivalen Ryanair en Condor.

Euro STOXX 50 4.306,76 (-0,38%)

STOXX Europe 600 463,64 (-0,38%)

DAX 15.896,23 (-0,37%)

CAC 40 7.361,20 (-0,49%)

FTSE 100 7.741,33 (-0,29%)

SMI 1.447,23 (-0,86%)

AEX 748,29 (-0,01%)

BEL 20 3.737,51 (-0,79%)

FTSE MIB 27.264,77 (-0,43%)

IBEX 35 9.167,70 (-0,17%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De aandelenbeurzen op Wall Street sloten woensdag ook al overwegend hoger, na de inflatiecijfers voor april die lieten zien dat de prijsdruk iets afnam, zoals was voorzien.

De inflatie daalde in april naar 4,9 procent, van 5,0 procent, en de kerninflatie bleef staan op 5,5 procent. Er was gerekend op ongewijzigde cijfers. De inflatie daalt nu tien maande op rij maar ligt nog wel ruim boven de doelstelling van de Federal Reserve.

De centrale bank verhoogde de rente bij de vorige vergadering voor de tiende keer op rij en hintte op een pauze. Voorzitter Jerome Powell zei dat de Fed het zal laten afhangen van de economische cijfers, welke stappen er nu volgen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent na de inflatiecijfers 94 procent van de markt op een pauze in de renteverhogingen, tegen 82 procent voorafgaand aan de cijfers.

Een pauze in juni is een "beklonken zaak", maar de verwachting dat de rente in juli vervolgens omlaag gaat, is volgens Edward Moya van Oanda mogelijk te optimistisch. "Mensen zijn te overtuigd dat disinflatie aanhoudt, maar dat weten we niet."

Bedrijfsnieuws

Google onthulde woensdag een AI-toepassing, waarin de kunstmatige intelligentie lange samenvattingen geeft in antwoord op vragen aan de zoekmachine. Daarmee moet Google weer het terrein terugwinnen op Bing van Microsoft, dat eerder dit jaar een nieuwe versie van zijn zoekmachine introduceerde die gebruik maakt van de populair chatbot ChatGPT. Moederbedrijf Alphabet sloot 4 procent hoger.

Computerspellenmaker Electronic Arts heeft de verwachtingen voor de winst en omzet overtroffen in het afgelopen kwartaal, maar was voorzichtig in zijn vooruitblik naar het nieuwe kwartaal. Het aandeel sloot 0,5 procent lager.

Klanten van Airbnb boekten een recordaantal overnachtingen in het eerste kwartaal, dat voor het eerst winstgevend was, maar het bedrijf was minder optimistisch in zijn vooruitblik. Airbnb sloot 11 procent in het rood.

Warner Music eindigde bijna 2 procent hoger na kwartaalcijfers dinsdag nabeurs en een wisselvallige handelsdag.

Nabeurs publiceren Beyond Meat en Disney hun resultaten. Het aandeel Disney daalde in de elektronische handel nabeurs op een afname van het aantal abonnees, terwijl Beyond Meat juist 10 procent hoger noteerde.

S&P 500 index 4.137,95 (+0,45%)

Dow Jones index 33.531,33 (-0,09%)

Nasdaq Composite 12.306,44 (+1,04%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 29.146,37 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.315,55 (-0,1%)

Hang Seng 19.721,83 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0973. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar op 1,0983 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0973 op de borden.

USD/JPY Yen 134,26

EUR/USD Euro 1,0973

EUR/JPY Yen 147,32

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - April (Chi)

06:30 Inflatie - April def. (NL)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Producentenprijzen - April (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Bayer - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Engie - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers tweede kwartaal (Dld)