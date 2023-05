Disney verliest abonnees in India Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Disney heeft in het afgelopen kwartaal zoals verwacht minder winst geboekt en zag abonnees vertrekken in India en elders in Azië, terwijl de inkomsten per Disney+-abonnee stegen. Dat bleek woensdagavond uit een update van de entertainmentreus. De nettowinst van 1,27 miljard dollar kwam overeen met 0,69 dollar per aandeel. Na aanpassing voor reorganisatiekosten andere effecten was de winst per aandeel 0,93 dollar, tegen 1,08 dollar een jaar eerder. De omzet steeg van 20,3 miljard naar 21,8 miljard dollar. Deze cijfers waren precies zoals verwacht. Het aantal betalende abonnees daalde echter van 161,8 miljoen naar 157,8 miljoen, terwijl analisten gemiddeld juist rekenden op een groei naar 163,5 miljoen. Disney verhoogde eind vorig jaar de prijs van zijn Disney+-abonnement, waarop je series en films zonder reclame kan kijken. Tegelijkertijd werd een versie met reclames voor de oude prijs aangeboden. De daling die woensdag gemeld werd, betreft met name Disney+Hotstar, actief in India en andere delen van Azië. Het "kernbedrijf" van Disney+ liet wel groei van het aantal abonnees zien, van 104,3 miljoen naar 104,9 miljoen. De Disney+Hotstar-abonnees leveren het bedrijf veel minder inkomsten op: 0,59 dollar per abonnee, tegen 6,47 dollar voor kern-Disney+-abonnees. Dit bedrag steeg bovendie fors bij Disney+, van 5,77 dollar. Het andeel Disney daalde woensdag nabeurs met ruim 4 procent. Bron: ABM Financial News

