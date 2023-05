Beyond Meat toont teken van leven

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat zag de koers woensdag nabeurs omhoog schieten nadat de maker van plantaardige vlees weer een teken van leven vertoonde na een moeilijke periode.

Het Amerikaanse bedrijf meldde een nettoverlies van 59 miljoen dollar in het eerste kwartaal, of 0,92 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 100,5 miljoen dollar verlies.

De omzet daalde met 16 procent tot 92,2 miljoen dollar, van 109,5 miljoen dollar een jaar eerder. Dit was iets beter dan analisten hadden verwacht: zij rekende gemiddeld op een nettoverlies van 1,01 dollar per aandeel op een omzet van 91,7 miljoen dollar.

"Eind vorig jaar hebben we een strategie verwoord om Beyond Meat een positieve operationele kasstroom te geven en houdbare langetermijngroei", stelde CEO Ethan Brown. "We zijn verheugd om sterke vooruitgang te melden in het tweede volle kwartaal met deze strategie. Het cash verbruik en het nettoverlies zijn substantieel verbeterd, evenals de brutomarge, terwijl de omzet overeenkomt met onze guidance."

Voor het hele jaar voorziet Beyond Meat een omzet van 375 miljoen tot 415 miljoen dollar. Analisten gaan tot nog toe gemiddeld uit van 390 miljoen dollar, volgens FactSet.

Het aandeel steeg nabeurs bijna 9 procent in reactie op de resultaten, nadat in de reguliere handel al 2 procent hoger was gesloten.