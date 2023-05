Wall Street sluit overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenbeurzen op Wall Street zijn woensdag overwegend hoger gesloten, na inflatiecijfers voor april die min of meer conform verwachting waren.

De S&P 500 index sloot 0,5 procent hoger op 4.137,95 punten, technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 12.306,44 punten. De Dow Jones-index sloot 0,1 procent lager op 33.531,33 punten.

Het inflatierapport liet zien dat de prijsdruk iets afnam, zoals was voorzien.

De inflatie daalde in april naar 4,9 procent, van 5,0 procent, en de kerninflatie bleef staan op 5,5 procent. Er was gerekend op ongewijzigde cijfers. De inflatie daalt nu tien maande op rij maar ligt nog wel ruim boven de doelstelling van de Federal Reserve.

De centrale bank verhoogde de rente bij de vorige vergadering voor de tiende keer op rij en hintte op een pauze. Voorzitter Jerome Powell zei dat de Fed het zal laten afhangen van de economische cijfers, welke stappen er nu volgen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent na de inflatiecijfers 94 procent van de markt op een pauze in de renteverhogingen, tegen 82 procent voorafgaand aan de cijfers.

Een pauze in juni is "beklonken", maar de verwachting dat de rente in juli vervolgens omlaag gaat, is volgens Edward Moya van Oanda mogelijk te optimistisch. "Mensen zijn te overtuigd dat disinflatie aanhoudt, maar dat weten we niet."

Donderdag volgen cijfers over de producentenprijzen en wekelijkse cijfers over de arbeidsmarkt.

De euro/dollar stond op 1,0983 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,450 procent.

Olie werd 1,6 procent goedkoper op 72,56 dollar per vat West Texas Intermediate ruwe olie.

Bedrijfsnieuws

Google onthulde woensdag een AI-toepassing, waarin de kunstmatige intelligentie lange samenvattingen geeft in antwoord op vragen aan de zoekmachine. Daarmee moet Google weer het terrein terugwinnen op Bing van Microsoft, dat eerder dit jaar een nieuwe versie van zijn zoekmachine introduceerde die gebruik maakt van de populair chatbot ChatGPT. Moederbedrijf Alphabet sloot 4 procent hoger.

Computerspellenmaker Electronic Arts heeft de verwachtingen voor de winst en omzet overtroffen in het afgelopen kwartaal, maar was voorzichtig in zijn vooruitblik naar het nieuwe kwartaal. Het aandeel sloot 0,5 procent lager.

Klanten van Airbnb boekten een recordaantal overnachtingen in het eerste kwartaal, dat voor het eerst winstgevend was, maar het bedrijf was minder optimistisch in zijn vooruitblik. Airbnb sloot 11 procent in het rood.

Warner Music eindigde bijna 2 procent hoger na kwartaalcijfers dinsdag nabeurs en een wisselvallige handelsdag.

Nabeurs publiceren Beyond Meat en Disney hun resultaten. Het aandeel Disney daalde in de elektronische handel nabeurs terwijl Beyond Meat juist 10 procent hoger noteerde.