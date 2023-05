Olieprijs daalt weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald omdat de markt weer wat afkeriger van risico werd na drie dagen van stijgingen. De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,6 procent lager op 72,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. Ook Brent-olie werd goedkoper rond 76 dollar per vat. De WTI-future steeg de afgelopen drie dagen met bijna 8 procent, nadat deze eerder tot 68,56 dollar was gedaald. Volgens handelaren was het contract daarmee klaar voor een correctie door winstnemingen, ongeacht hoe het Amerikaanse inflatiecijfer woensdag zou uitvallen Het cijfer viel niet tegen, met een lichte daling tot 4,9 procent. Een wekelijks rapport van EIA over de handelsvoorraden ruwe olie liet zien dat de voorraden verrassend stegen in de afgelopen week. De voorraden geraffineerde brandstoffen daalden veel meer dan was verwacht. Bron: ABM Financial News

