Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenbeurzen op Wall Street stonden woensdagavond verdeeld, nadat de inflatiecijfers in april min of meer conform verwachting waren.

De S&P 500 index stond 0,2 procent hoger op 4.129 punten, maar technologie-index Nasdaq daalde 0,6 procent. De Dow Jones-index stond ook licht lager.

De inflatie daalde in april naar 4,9 procent, van 5,0 procent, en de kerninflatie bleef staan op 5,5 procent. Er was gerekend op ongewijzigde cijfers. Daarmee ligt de inflatie nog ruim boven de doelstelling van de Federal Reserve.

De centrale bank verhoogde de rente bij de vorige vergadering voor de tiende keer op rij en hintte op een pauze. Voorzitter Jerome Powell zei dat de Fed het zal laten afhangen van de economische cijfers, welke stappen er nu volgen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent na de inflatiecijfers 94 procent van de markt op een pauze in de renteverhogingen, tegen 82 procent voorafgaand aan de cijfers. Ook rekent een groter deel van de markt op een renteverlaging in juli: 38 procent, in plaats van 29 procent.

Donderdagmiddag volgen cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen.

De euro/dollar stond op 1,0973 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,450 procent.

Olie wordt ongeveer een procent goedkoper op 76,67 dollar per vat West Texas Intermediate ruwe olie.

Bedrijfsnieuws

Computerspellenmaker Electronic Arts heeft de verwachtingen voor de winst en omzet overtroffen in het afgelopen kwartaal, maar was voorzichtig in zijn vooruitblik naar het nieuwe kwartaal. Het aandeel stond 1,4 procent hoger.

Klanten van Airbnb boekten een recordaantal overnachtingen in het eerste kwartaal, dat voor het eerst winstgevend was, maar het bedrijf was minder optimistisch in zijn vooruitblik. Airbnb stond 11 procent in het rood.

Warner Music stond licht hoger na kwartaalcijfers dinsdag nabeurs. Eerder op de dag stond het aandeel nog ruim hoger.

Slotstanden

De S&P500-index daalde dinsdag 0,5 procent tot 4.119,17 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent op 12.179,55 punten en de Dow Jones index sloot 0,2 procent lager op 33.561,81 punten.