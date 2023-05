Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na een Amerikaans inflatiecijfer dat nauwelijks daalde, maar volgens sommigen toch enig uitzicht biedt op een minder verkrappend rentebeleid van de Fed. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,5 procent lager op 463,21 punten. De Duitse DAX daalde 0,4 procent tot 15.896 punten en de Franse CAC 40 zakte 0,5 procent tot 7.361 punten. De Britse FTSE 100 verloor 0,4 procent tot 7.732 punten.



Het inflatiecijfer daalde van 5,0 procent in maart tot 4,9 procent in april en de kerninflatie bleef zoals verwacht stabiel op 5,5 procent. "Als we de ruis uitfilteren, laat de Amerikaanse consumentenprijsinflatie een duidelijke neerwaartse trend zien, terwijl de cijfers van vorige week bewijs waren van een veerkrachtige arbeidsmarkt", stelde Ronald Temple van Lazard optimistisch. "Als de cijfers van volgende maand hier op lijken, zal dat een bevestiging zijn van de neiging van de Fed om de cyclus van renteverhogingen te pauzeren." Voor publicatie van de inflatiecijfers rekende volgens de CME FedWatch Tool 82 procent van de markt voor 14 juni op een pas op de plaats van de Fed en 18 procent op een verhoging van 25 basispunten. Na de cijfers was dit 92 en 8 procent. Behalve voor de inflatie was er ook aandacht voor het Amerikaanse schuldenplafond.



De deadline voor een verhoging ligt op 1 juni. Op dinsdag konden beide politieke kampen het nog steeds niet eens worden. "Dit blijft nog wel even boven de markt hangen, totdat er een oplossing komt", aldus CIO George Mateyo van Key Private Bank. De olieprijs daalde circa een procent. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het rood op 72,83 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,69 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,0973. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0971 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0955 op de borden.



Bedrijfsnieuws De rode cijfers overheersten op de koersenborden. Relatief sterker dalers waren AB InBev In Brussel en Ahold Delhaize in Amsterdam, met verliezen van 3 en 2 procent. Ahold Delhaize behaalde meer omzet dan een jaar eerder, waarbij de marge iets hoger uitviel. AB Inbev lijkt last te hebben van de controverse rond Bud Light. De bierbrouwer ging een samenwerking aan met transgender actrice Dylan Mulvaney, wat leidde tot hevige reacties en een politiek gemotiveerde boycot door een deel van de klanten in de VS.



De controverse lijkt ook andere merken van AB Inbev te raken, maar de aandelenkoers is er nog maar weinig door beïnvloed. De verkoop van Bud Light en Budweiser daalde in de laatste weken van april met meer dan 20 procent. Siemens Healthineers was één van de sterkste dalers met 5,7 procent. Het bedrijf zag de resultaten onder druk staan, omdat er minder vraag is naar coronatesten, maar handhaafde wel zijn verwachtingen voor het jaar. Technologie-aandelen zoals ASML, Prosus en Infineon stegen enkele procenten. Ook autofabrikanten Mercedes en Volkswagen en energiereus Total sloten hoger. Porsche heeft een deal gesloten met Mobileye, voor de ontwikkeling van geautomatiseerde ondersteuning bij het autorijden. Ook Audi en andere merken van Volkswagen kunnen deze technologie gaan gebruiken. ABN AMRO sloot ondanks een positieve start toch 3,0 procent lager. De bank boekte meer inkomsten en winst, terwijl de voorzieningen voor oninbare leningen fors lager uitvielen dan een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf juist op een verdubbeling van deze bijdrage aan de stroppenpot. Sectorgenoot Crédit Agricole was een uitblinker in Parijs met een koerswinst van 5 procent na kwartaalcijfers. Andere banken en verzekeraars verloren juist terrein. Lufthansa verloor 1 procent aan waarde. Een Europees gerechtshof oordeelde dat de miljarden staatssteun aan de Duitse luchtvaarder tijdens de coronacrisis niet hadden moeten worden gegeven. Wat dit betekent voor Lufthansa is nog onduidelijk. De mededingingszaak was aangespannen door rivalen Ryanair en Condor.



In Parijs daalde treinenbouwer Alstom 2 procent. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa overwegend hoger. De S&P500 index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq werd 0,6 procent meer waard. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

