AEX vlak gesloten na kleine inflatiemeevaller

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na meer bedrijfscijfers en een licht meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De AEX daalde fractioneel naar 748,29 punten. De 'chippers' zorgden onder aanvoering van indexzwaargewicht ASML voor steun. De markt wachtte vol spanning op de Amerikaanse inflatiedata vanmiddag. De inflatie kwam in april uit op 4,9 procent en de kerninflatie op 5,5 procent. Er was gerekend op respectievelijk 5,0 en 5,5 procent. "Die cijfers kunnen een grote rol spelen in het besluit van de Fed om de rentes toch nog een keer te verhogen in juni", aldus analisten van Deutsche Bank. Voor publicatie van de inflatiecijfers rekende volgens de CME FedWatch Tool 82 procent van de markt voor 14 juni op een pas op de plaats van de Fed en 18 procent op een verhoging van 25 basispunten. Na de cijfers was dit 92 en 8 procent. Voor de rentevergadering van eind juli rekent nu 36 procent op een renteverlaging. Dat was voor de inflatiecijfers 29 procent. Donderdagmiddag volgen cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen. De euro/dollar stijgt donderdag naar 1,0973 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 3,462 procent. Olie wordt bijna een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging ASML aan de leiding met een koerswinst van 2,6 procent. Sectorgenoten ASMI en Besi stegen 1,7 en 1,6 procent. Prosus steeg 1,8 procent. Ahold Delhaize en ABN AMRO, die voorbeurs met cijfers kwamen, daalden 2,3 en 3,0 procent en eindigden onderaan. De cijfers van ABN AMRO vielen flink mee, maar vragen over de toekomstige rentebaten en aandeelhoudersbeloning werden volgens Citi niet beantwoord. Zakenbank Jefferies zag Ahold de verwachtingen overtreffen, maar een relatief hoge waardering en een onzekere Amerikaanse outlook wegen op de koersvorming, denkt de bank. Degroof Petercam verhoogde na de cijfers het koersdoel voor Ahold van 32,00 naar 33,50 euro, maar handhaafde het Houden advies. In de AMX ging Air France-KLM 0,7 procent hoger en won Inpost 1,6 procent. AMG en OCI daalden 1,8 procent. Vopak werd 2,1 procent goedkoper. Alfen verloor 3,1 procent. Alfen presenteerde nieuwe doelen, maar die verrasten niet, zo oordeelde zakenbank Jefferies. Alfen wil een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar realiseren en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Deze doelen wil Alfen tussen 2025 en 2027 realiseren. Bij de smallcaps ging Pharming 3,3 procent hoger, in aanloop naar een kwartaalupdate morgen. Sif steeg 2,6 procent. Vivoryon daalde 1,3 procent. Wall Street Bij de slotgong op het Damrak noteerde de S&P 500 index 0,3 procent hoger en won de Nasdaq zelfs 0,8 procent. De Dow Jones index verloor 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

