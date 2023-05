Winstverdubbeling ING voorzien dankzij hogere rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) ING zal donderdag een ruime verdubbeling van de winst bekendmaken, geholpen door hogere rentebaten en fors lagere voorzieningen voor oninbare leningen, zoals ABN AMRO woensdag ook al rapporteerde. Dat blijkt uit een consensusverwachting die is samengesteld door de bank zelf. De analisten rekenen gemiddeld op een nettowinst van 1,11 miljard euro, tegen 429 miljoen euro een jaar eerder. De nettorentebaten stegen naar verwachting van 3,42 miljard naar 3,93 miljard euro. De operationele kosten stegen ook, met zo'n 4 procent tot 3,06 miljard euro, volgens analisten geraadpleegd door ABM Financial News. De voorzieningen voor oninbare leningen waren een jaar eerder 987 miljoen euro, maar deze zijn in het afgelopen kwartaal vermoedelijk gehalveerd. De consensus gaat uit van 430 miljoen euro. ABN AMRO meldde woensdag een sterke daling van deze voorzieningen voor probleemleningen van 62 miljoen naar 14 miljoen euro, waar analisten juist op een verdubbeling tot 128 miljoen euro hadden gerekend. Onder invloed van de stijgende rente is de leningengroei waarschijnlijk vertraagd, terwijl de marge op spaargeld verbeterde. Veel aandacht is er voor de verwachte aankondiging van een aandeleninkoop. De consensus zou liggen op een aandeleninkoop van ruim 2,5 miljard euro voor dit jaar. ING publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

