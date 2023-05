'Gebrek aan duidelijkheid zet ABN AMRO in het rood' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel ABN AMRO, dat nog voorspoedig opende, noteert woensdagmiddag 1,2 procent lager. Analisten van Citibank menen dat duidelijkheid tijdens de analistencall over de verwachte rentebaten en het laten terugvloeien van kapitaal naar de aandeelhouders voor een kentering zorgden. Volgens Citi leverden de vragen van analisten geen duidelijke antwoorden op. En die onzekerheid wordt nu afgestraft. Bron: ABM Financial News

