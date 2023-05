Wall Street voorzichtig richting inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt woensdag met kleine verliezen van start te gaan in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers die een uur voor opening van de handel worden gepubliceerd. De futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,2 procent lager, net als die voor de Nasdaq. Gerekend wordt op een Amerikaanse inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent. "De cijfers kunnen een grote rol spelen in het besluit van de Fed om de rentes toch nog een keer te verhogen in juni", aldus analisten van Deutsche Bank. Volgens de CME FedWatch Tool rekent 82 procent van de markt voor 14 juni op pas op de plaats van de Fed en slechts 18 procent houdt rekening met een verhoging van 25 basispunten. Voor de rentevergadering van eind juli is het beeld verdeeld. Een meerderheid van 57 procent rekent opnieuw op een pauze, terwijl 13 procent op een verhoging rekent en 29 procent op een verlaging met 25 basispunten. Donderdagmiddag volgen cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen. De euro/dollar handelt op 1,0952. Olie wordt ruim een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Computerspellenmaker Electronic Arts heeft de verwachtingen voor de winst en omzet overtroffen in het afgelopen kwartaal, maar was voorzichtig in zijn vooruitblik naar het nieuwe kwartaal. Het aandeel opent 2,5 procent hoger. Klanten van Airbnb boekten een recordaantal overnachtingen in het eerste kwartaal, dat voor het eerst winstgevend was, maar het bedrijf was minder optimistisch in zijn vooruitblik. Airbnb opent vermoedelijk 14 procent in het rood. Warner Music zal na een onverwachte winstdaling bijna 3 procent lager openen. Slotstanden De S&P500-index daalde dinsdag 0,5 procent tot 4.119,17 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent op 12.179,55 punten en de Dow Jones index sloot 0,2 procent lager op 33.561,81 punten. Bron: ABM Financial News

