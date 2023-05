Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, vooral in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers en de eventuele vorderingen in de onderhandeling over het Amerikaanse schuldenplafond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 463,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15,924,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,3 procent met een stand van 7.376,36 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.746,65 punten.

"Beleggers hebben op dit moment vooral aandacht voor het Amerikaanse schuldenplafond en het Amerikaanse inflatiecijfer van april", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De deadline voor een verhoging van het schuldplafond in de VS ligt op 1 juni. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington dan mogelijk al niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Op dinsdag konden beide politieke kampen het nog steeds niet eens worden over een oplossing. "Dit blijft nog wel even boven de markt hangen, totdat er een oplossing komt", aldus CIO George Mateyo van Key Private Bank.

Het Amerikaanse inflatiecijfer voor april verschijnt vanmiddag. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent met een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent. De 'Nowcast' van de Federal Reserve Bank of Cleveland voorspelt echter dat de totale inflatie op jaarbasis op 5,2 procent zal uitkomen.

De inflatiedata kunnen een belangrijke factor zijn in het besluit van de Federal Reserve om al dan niet de rentes verder te verhogen en kunnen de beurzen dan ook in beweging zetten. Ook cijfers over de producentenprijzen in de VS, die morgen verschijnen, worden met aandacht gevolgd.

"De cijfers kunnen een grote rol spelen in het besluit van de Fed om de rentes toch nog een keer te verhogen in juni", aldus analisten van Deutsche Bank. Volgens de bank schat de markt de kans op een renteverlaging in juli in op 36 procent.

Olie noteerde woensdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het rood op 72,48 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,19 dollar werd betaald, een daling van 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0954. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0971 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0955 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Siemens Healthineers heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten onder druk zien staan, vanwege de lagere vraag naar coronatesten, maar de outlook voor heel het jaar werd wel gehandhaafd. De koers van het aandeel noteerde 7,0 procent lager.

ABN AMRO boekte in het eerste kwartaal hogere inkomsten en ook een hogere winst, waarbij de voorzieningen voor oninbare leningen tegen de verwachting in terugvielen. De koers van het aandeel ABN AMRO noteerde 1,0 procent hoger.

Ahold Delhaize behaalde ook meer omzet dan een jaar eerder, waarbij de marge iets hoger uitviel dan voorzien. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent lager.

In Parijs noteerden vijftien hoofdaandelen op winst en in Frankfurt waren dat er even zoveel. In Parijs daalde het de koers van het aandeel Alstom 5,5 procent en was daarmee de sterkste daler op de Franse beurs. In Frankfurt bleven de verliezen, op die voor Siemens Healthineers na, redelijk beperkt.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500-index daalde dinsdag 0,5 procent tot 4.119,17 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent op 12.179,55 punten en de Dow Jones-index sloot 0,2 procent lager op 33.561,81 punten.