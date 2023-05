Beursblik: cijfers sectorgenoten Adyen geruststellend

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van sectorgenoten van Adyen zijn een geruststelling in aanloop naar de cijfers van het fintechbedrijf in augustus. Dit stelden analisten van UBS woensdag.

"Er waren aan het begin van het jaar duidelijk wat zorgen over de staat van e-commerce, maar de recente resultaten van sectorgenoten zijn een geruststelling voor Adyen", aldus de analisten. Zij wezen er tegelijk op dat er veel concurrentie blijft op de markt.

UBS keek onder meer naar cijfers van PayPal, die de verwachtingen overtroffen. "PayPal was in een eerste outlook voor 2023 nog terughoudend over de verwachtingen rond e-commerce, waarbij de bestedingen in de sector konden dalen met 2 procent of beperkt konden stijgen met 2 procent", aldus UBS. "Maar in het eerste kwartaal was herstel te zien. Bovendien sprak CEO Dan Schulman van erg verbeterde vooruitzichten."

PayPal verwacht dat de e-commercemarkt nu kan groeien met circa 5 procent en voorziet ook dat het omzetmomentum in het eerste kwartaal aanhoudt in de rest van het jaar. De groei in de tweede jaarhelft zal vergelijkbaar zijn met die in de eerste jaarhelft.

Adyen komt op 17 augustus met resultaten. UBS houdt rekening met een groei van de verwerkte volumes met 31 procent, waar de consensus op 33 procent mikt.

UBS heeft een koopadvies op Adyen met een koersdoel van 1.600,00 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend met 1,3 procent tot 1.397,20 euro.