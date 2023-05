Valuta: euro maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rondom het niveau van een etmaal eerder in afwachting van nieuwe inflaticijfers uit de Verenigde Staten.

"Dat is het cijfer van vandaag en wij denken dagt deze aanleiding kan geven voor een verdere stijging van de dollar", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Afgelopen vrijdag bood het Amerikaanse banenrapport voor de Federal Reserve genoeg reden de hand nog even aan de renteknop te houden en een prijsontwikkeling zoals deze zich tot nu toe aftekent in de VS duidt nog niet op een doorslaggevend gewenst resultaat van het rentebeleid van de Fed tot dusverre", aldus Mevissen.

De verwachting voor de stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen ligt op 0,4 procent op maandbasis tegen 0,1 procent in maart. Op jaarbasis wordt een stijging van 5,0 procent voorzien, gelijk aan een maand eerder. De kerninflatie komt naar verwachting op maandbasis eveneens uit op 0,4 procent, gelijk aan de kerninflatie in maart, en op jaarbasis op 5,5 procent, tien basispunten lager dan in maart.

Na vandaag verschuift de aandacht naar donderdag met de Amerikaanse producentenprijzen over april en vooral naar het rentebesluit van de Bank of England, waarvoor een verhoging met 25 basispunten is ingeprijsd. De markt kijkt vooral uit naar het commentaar daarbij.

De Duitse inflatie over april bleef in de definitieve metingen ongewijzigd staan op 0,4 procent op maandbasis en 7,2 procent op jaarbasis.

Naast de Amerikaanse inflatiecijfers komen in de Verenigde Staten woensdag alleen nog de wekelijkse olievoorraden uit.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0955 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8676 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2629 dollar.