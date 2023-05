APG investeert kwart miljard in infrastructuur voor elektrisch rijden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) APG gaat namen ABP en PPF APG 250 miljoen euro investeren in het Franse bedrijf Driveco, dat zich bezighoudt met laadpalen voor elektrische voertuigen. Dit maakte het Nederlandse pensioenfonds woensdag bekend. Driveco wil in 2023 meer dan 60.000 laadpunten in Europa exploiteren. "Dankzij de investering van APG heeft het bedrijf de financiering veiliggesteld om zijn netwerk van laadstations in Frankrijk en België uit te breiden en ook internationaal uit te breiden naar Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland en Nederland", aldus APG. De Franse onderneming boekte in 2022 een omzet van 25 miljoen euro. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2021. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.