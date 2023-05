KBC zet ABN Amro op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor ABN AMRO verhoogd van Accumuleren naar Kopen en het koersdoel ging van 15,00 naar 17,00 euro. Volgens KBC presenteerde ABN AMRO in het eerste kwartaal beter dan verwacht. De 77 procent hogere nettowinst van 523 miljoen euro was te danken aan de stijgende rente en lagere kosten. Ook in heel 2023 denkt de bank dat de kosten lager zullen liggen, wat volgens KBC "de kers op de taart" is. Het aandeel ABN AMRO wint woensdag 2,7 procent op 14,60 euro. Bron: ABM Financial News

