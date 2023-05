Degroof Petercam verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 32,00 naar 33,50 euro bij handhaving van het Houden advies. Volgens analist Fernand de Boer heeft Ahold een solide start van het jaar achter de rug, waarbij de omzetgroei marginaal beter was dan verwacht. Ook het EBIT-resultaat was wat beter, aangejaagd door de sterke prestaties in de VS, aldus de analist. "Exclusief eenmalige posten, was er slechts sprake van iets beter dan voorziene resultaten, terwijl de onderliggende ontwikkelingen in Europa tegenvielen", stelde De Boer. Dankzij de goede jaarstart kon Ahold de outlook voor 2023 handhaven. De supermarktketen verwacht dat de onderliggende winst per aandeel in 2023 grofweg gelijk zal zijn aan die in 2022. Degroof rekent voor heel dit jaar echter op een daling van de winst per aandeel met 5 procent. Op basis van de iets beter dan voorziene kwartaalresultaten van vanochtend, verwacht Degroof de winsttaxaties met 2 tot 3 procent te kunnen verhogen. Zodoende kwam De Boer op een hoger koersdoel uit. Het aandeel Ahold koerste woensdagochtend 0,7 procent lager op 31,59 euro. Bron: ABM Financial News

