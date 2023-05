'Ahold Delhaize overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de consensusverwachtingen overtroffen, maar die waren wel recentelijk neerwaarts bijgesteld. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag. Vooral de marges in de VS vielen hoger uit dan verwacht. Verder zagen de analisten dat Ahold de outlook voor dit jaar handhaafde. Die leek wellicht wat ambitieus na de voorzichtige uitspraken van Ahold voor het eerste kwartaal. De twee factoren suggereren dat de verwachting van Ahold van een vlakke winst per aandeel realistischer is dan de conservatieve outlook die Ahold tijdens de coronajaren afgaf. Desondanks wordt deze verwachting al ingeprijsd door analisten, zo ziet Jefferies. Jefferies handhaafde het Houden advies op Ahold met een koersdoel van 28,50 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend met 1,2 procent tot 31,46 euro. Bron: ABM Financial News

