ABN Amro hoger na cijfers in vlakke AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent hoger op 749,26 punten. Onder de hoofdfondsen steeg ABN AMRO met 4,5 procent na cijfers. De bank boekte meer winst dan verwacht, waarbij de voorzieningen voor oninbare leningen tegen de verwachting in terugvielen. De cijfers van Ahold Delhaize overtuigden dan weer niet met als gevolg een koersdaling van 2,6 procent. De omzet van de grootgrutter was in de prik, terwijl de marge in het eerste kwartaal iets hoger uitviel dan verwacht. In de AMX won TKH 0,5 procent, maar daalde Alfen 4,4 procent na het presenteren van nieuwe doelen. Die verraste niet, zo oordeelde Jefferies. Alfen wil een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar realiseren en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Deze doelen wil Alfen tussen 2025 en 2027 realiseren. Sligro won onder de kleinere aandelen 1,0 procent, terwijl Vivoryon 2,4 procent inleverde. Het lokaal genoteerde Value8 steeg met 3,5 procent na het vinden van een geschikte oob-accountant, waardoor het erop lijkt dat het investeringsvehikel zijn beursnotering mag behouden. Bron: ABM Financial News

