Omzet en winst Siemens Healthineers onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Siemens Healthineers heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de resultaten onder druk zien staan, vanwege de lagere vraag naar coronatesten, maar de outlook voor heel het jaar werd wel gehandhaafd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 maart, werd een nettowinst geboekt van 108 miljoen euro, beduidend minder dan de 583 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT liep ook terug van 980 naar 681 miljoen euro, met een margedaling van 17,9 naar 12,7 procent. De kernwinst per aandeel daalde op jaarbasis van 0,52 naar 0,09 euro. De resultaten stonden onder druk vanwege een lagere bijdrage van coronatesten, maar ook vanwege herstructureringskosten gerelateerd aan de diagnosticadivisie. De omzet uit deze divisie liep maar liefst met 39 procent fors terug. De totale omzet daalde met 2,1 procent naar 5,35 miljard euro. Op vergelijkbare basis was de daling 2,5 procent. Desondanks werd de outlook voor heel het jaar gehandhaafd. Siemens Healthineers verwacht een kleine omzetdaling- of stijging van een procent. Exclusief de omzet uit coronatesten, zou de omzetgroei tussen de 6 en 8 procent moeten uitkomen. Op divisieniveau, werden de verwachtingen voor de diagnosticadivisie wel verlaagd. De aangepaste basiswinst per aandeel zal tussen de 2,00 en 2,20 euro uitkomen, verwacht Siemens Healthineers. Bron: ABM Financial News

