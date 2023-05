Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,6 procent lager op 748,38 punten.

Beleggers blijven terughoudend in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers later vandaag. Ook verwerken zij de laatste bedrijfscijfers.

Gerekend wordt op een Amerikaanse inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

De inflatiedata kunnen een belangrijke factor zijn in het besluit van de Federal Reserve om al dan niet de rentes verder te verhogen en kunnen de beurzen dan ook in beweging zetten. Ook cijfers over de producentenprijzen in de VS, die morgen verschijnen, worden met aandacht gevolgd.

De markt gaat er nu over het algemeen vanuit dat de Fed later dit jaar de rentes weer zal verlagen, nu de inflatie wat lijkt af te koelen.

"Beleggers zitten in een afwachtende modus in aanloop naar cijfers over de consumenten- en producentenprijzen", aldus CIO Jim Smigiel van SEI. Smigiel verwacht dat de markt heftiger dan normaal zal reageren als de inflatie beduidend hoger of lager dan voorzien uitkomt.

"Fed-leden lieten bij de laatste beleidsvergadering weten te blijven reageren op de cijfers die binnenkomen", aldus strateeg William Northey van U.S. Bank Wealth Management. "Dus als de inflatie hoog blijft, dan kan de Fed reageren door de rentes voor een langere periode op het huidige niveau te houden dan mogelijk wordt ingeprijsd."

President John Williams van de Fed in New York zei dinsdag nog dat veranderingen in de leencondities de volledige aandacht van de centrale bank heeft, om te zien of de rentes voldoende zijn verhoogd.

Verder zijn er zorgen over het schuldenplafond in de VS. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington mogelijk al op 1 juni niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. Op dinsdag konden beide kanten het nog steeds niet eens worden over een oplossing. "Dit blijft nog wel even boven de markt hangen, totdat er een oplossing komt", aldus CIO George Mateyo van Key Private Bank.

Zorgen over de gezondheid van de regionale bankensector bleven ook op de achtergrond aanwezig. De afgelopen handelssessies wisten de aandelen PacWest en Western Alliance wat te herstellen, maar dinsdag stonden zij weer onder druk.

De olieprijs is dinsdag gestegen. Een juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 0,8 procent tot 73,71 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

Eerder op de dag stond de olieprijs nog lager, na cijfers over de Chinese import van ruwe olie, die in april zou zijn gedaald op zorgen over een economische recessie. De stemming sloeg om na berichten dat de Amerikaanse regering olie wil terugkopen voor zijn strategische olievoorraad zodra onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn afgerond, volgens Phil Flynn van The Price Futures Group.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in april op maandbasis minder hard gestegen. In april stegen de prijzen ten opzichte van maart met 0,4 procent, na een plus van 0,8 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0972. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0955.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode, waarbij de marge iets hoger uitviel dan voorzien. De outlook voor heel 2023 werd gehandhaafd.

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2023 hogere inkomsten geboekt en ook een hogere winst, waarbij de voorzieningen voor oninbare leningen tegen de verwachting in terugvielen. "We verwachten dat de kosten voor heel 2023 rond de 5,3 miljard euro zullen uitkomen, omdat de inflatie en hogere investeringen de impact van de kostenbesparingsprogramma's vertragen", zei CEO Robert Swaak in een toelichting.

De Portugese accountant CFA gaat de boeken van de Nederlandse beursgenoteerde investeerder Value8 controleren. CFA is een zogeheten oob-accountant, waardoor een goedkeurende verklaring betekent dat Value8 aan de regels van beursbedrijf Euronext voldoet en dus niet langer zou hoeven te vrezen voor een delisting.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index daalde dinsdag 0,5 procent tot 4.119,17 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent op 12.179,55 punten en de Dow Jones-index sloot 0,2 procent lager op 33.561,81 punten.