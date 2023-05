Omzet Ahold Delhaize in de prik Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode, waarbij de marge iets hoger uitviel dan voorzien. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van het supermarktbedrijf. CEO Frans Muller sprak dan ook van sterke resultaten, die vooral werden aangejaagd door de activiteiten in de VS. Wel wees de topman op de negatieve impact van de toegenomen energiekosten in Europa en de impact van de stakingen in België. De omzet steeg op jaarbasis met 9,4 procent naar 21.624 miljoen euro. Analisten rekenden op een omzet van 21.508 miljoen euro. Online bedroeg de omzet 2.248 miljoen euro, goed voor een stijging op jaarbasis met 6,9 procent tegen constante wisselkoersen. Het leeuwendeel van de groepsomzet kwam in het eerste kwartaal uit de Verenigde Staten met 13,5 miljard euro. De analistenconsensus schatte die ook in op 13,5 miljard euro. De operationele winst bedroeg 822 miljoen euro en onderliggend was dit 864 miljoen euro met een marge van 4,0 procent. De marge lag in het eerste kwartaal van 2022 nog op 4,2 procent. De analisten rekenden op een onderliggende operationele winst van 828 miljoen euro met een marge van 3,9 procent. Onder de streep resteert voor Ahold Delhaize een nettowinst van 561 miljoen euro, tegenover 546 miljoen euro in dezelfde periode in 2022 en een analistenverwachting van 542 miljoen euro. De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal 21 miljoen euro positief. Outlook Ahold bevestigde voor 2023 te blijven rekenen op een onderliggende operationele marge van 4,0 procent of meer, terwijl de onderliggende winst per aandeel vergelijkbaar zal zijn met die in 2022. De vrije kasstroom zal rond de 2,0 miljard euro liggen en Ahold denkt circa 2,5 miljard euro te investeren. Voor 2023 mikt de analistenconsensus op een groepsomzet van 89,0 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,4 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen rond 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. De vrije kasstroom schatten de analisten in op ruim 2 miljard euro. Bron: ABM Financial News

