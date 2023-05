ABN Amro boekt meer winst dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2023 hogere inkomsten geboekt en ook een hogere winst, waarbij de voorzieningen voor oninbare leningen tegen de verwachting in terugvielen. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers die de bank publiceerde. De nettowinst voor aandeelhouders verbeterde van 295 miljoen naar 523 miljoen euro, waar de analistenconsensus rekende op 346 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2022 kwam deze winst uit op 354 miljoen euro. Het rendement op eigen vermogen kwam daardoor uit op 9,6 procent. De netto rentebaten zijn ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar, toen ze uitkwamen op 1,56 miljard euro, iets gestegen, naar 1,62 miljard euro. Analisten rekenden op een daling tot 1,52 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2022 lagen deze baten op 1,31 miljard euro. ABN AMRO sprak in een toelichting van een aanhoudende verbetering van de marges op spaartegoeden in alle ‘client units’ als gevolg van de stijgende rente. De rentemarge is op jaarbasis gestegen van 126 naar 163 basispunten, wat meer is dan de 156 punten die door de analisten waren verwacht. In het vierde kwartaal was dit 150 basispunten. De fee-inkomsten zijn op jaarbasis met een procent gedaald naar 444 miljoen euro. Dat is iets minder dan de verwachting van 450 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen onverwacht terug, van 62 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2022 naar 14 miljoen euro afgelopen kwartaal. De analisten rekenden juist op een stijging tot 128 miljoen euro. De operationele kosten, van oudsher een zorgenkind bij ABN AMRO, daalden op jaarbasis van 1,51 naar 1,41 miljard euro. Daarmee is de daling iets sterker dan de 1,43 miljard euro die analisten verwachtten. ABN AMRO schreef de kostendaling toe aan afnemende kosten voor externe medewerkers. In het vierde kwartaal kwamen de operationele kosten uit op 1,34 miljard euro. "We verwachten dat de kosten voor heel 2023 rond de 5,3 miljard euro zullen uitkomen, omdat de inflatie en hogere investeringen de impact van de kostenbesparingsprogramma's vertragen", zei CEO Robert Swaak in een toelichting. "Onze kapitaalpositie bleef sterk, met een fully-loaded Basel III CET1-ratio van 15,0 procent en een Basel IV CET1-ratio van rond de 16 procent", vulde de topman aan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.