Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet in aanloop naar inflatiecijfers uit Duitsland en Amerika.

IG voorziet een openingswinst van 19 punten voor de Duitse DAX, een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager op zorgen over de vastgoedsector en in afwachting van macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. Vastgoedfondsen verloren terrein nadat de Zweedse vastgoedreus SBB uitstel van zijn dividend aankondigde.

De Federal Reserve waarschuwde maandag al voor een mogelijke crisis in de vastgoedsector, die gevoelig is voor de stijgende rente. "Het voornaamste risico is dat commerciële schuldenaren hun leningen niet kunnen herfinancieren wanneer deze aflopen", aldus AGF Investments.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verschuift de aandacht van beleggers naar de Amerikaanse inflatiecijfers over april, die op woensdag verschijnen. Verwacht wordt dat het inflatiecijfer op 5,0 procent blijft steken terwijl de kerninflatie een fractie daalt van 5,6 in maart naar 5,5 procent.

Rond het Amerikaanse schuldenplafond is nog geen doorbraak bereikt, maar dinsdag vergadert het Congres erover.

Bedrijfsnieuws

Het Zweedse vastgoedfonds SBB verloor 24 procent in Stockholm na de aankondiging van het uitgestelde dividend.

In Amsterdam eindigden bouw- en vastgoedfondsen eendrachtig onderaan in de Smallcap-index, maar met veel beperktere verliezen van 1,6 tot 2,6 procent voor Heijmans, Wereldhave en BAM. Midkapfonds Eurocommercial verloor 3 procent.

Energie- en recyclingbedrijf Veolia werd 1,8 procent meer waard in Parijs en Fresenius won bijna 9 procent in Frankfurt, nadat het zorgbedrijf zijn verwachtingen voor het boekjaar handhaafde.

Biofarmaciebedrijf Sartorius verloor juist bijna 4 procent in Frankfurt.

Ryanair sloot 2,5 procent hoger. De luchtvaarder wil tot 300 meer 737 MAX toestellen van Boeing afnemen, voor een bedrag tot 40 miljard dollar.

Euro STOXX 50 4.323,09 (-0,59%)

STOXX Europe 600 465,41 (-0,33%)

DAX 15.955,48 (+0,02%)

CAC 40 7.397,17 (-0,59%)

FTSE 100 7.764,09 (-0,18%)

SMI 11.546,04 (-0,42%)

AEX 748,32 (-0,57%)

BEL 20 3.767,41 (-1,01%)

FTSE MIB 27.390,00 (-0,13%)

IBEX 35 9.183,20 (-0,31%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, nadat voorzichtige beleggers diverse bedrijfsresultaten wisselend verwerkten.

"Beleggers zijn voorzichtig in de aanloop naar het belangrijke Amerikaanse inflatierapport van morgen, terwijl de markten beoordelen wat de volgende stap is voor de rente", aldus Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "De feel-good factor is weggeëbd nu beleggers wachten op de volgende gegevens over de economie, terwijl de bezorgdheid over het Amerikaanse schuldenplafond weer toeneemt."

Woensdag staan belangrijke inflatiecijfers uit de VS op de rol. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington mogelijk al op 1 juni niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Zorgen over de gezondheid van de regionale bankensector bleven ook op de achtergrond aanwezig. De afgelopen handelssessies wisten de aandelen PacWest en Western Alliance wat te herstellen, maar dinsdag staan zij weer onder druk.

Eerder dinsdag werd reeds bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten in april is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 90,1 in maart tot 89,0 afgelopen maand.

Bedrijfsnieuws

Er waren veel grote uitslagen na bedrijfsresultaten.

PayPal verhoogde zijn verwachtingen voor het jaar na de eerstekwartaalresultaten. Volgens marktkenners vallen de verwachtingen voor de operationele marge echter tegen. Het aandeel verloor 13 procent.

Data-analysebedrijf Palantir kwam maandag nabeurs met sterke resultaten en een overtuigende outlook. Het aandeel steeg 23 procent.

Novavax neemt afscheid van een kwart van zijn personeel als onderdeel van een herstructureringsplan, nadat het Amerikaanse vaccinmaker in het eerste kwartaal van 2023 in de rode cijfers dook. Het aandeel sloot 28 procent hoger, nadat het bedrijf ook positieve resultaten bekendmaakten van verschillende onderzoeksstudies met mogelijke vaccins tegen corona en griep.



Warner Music sloot 10 procent lager. De kwartaalwinst van het muziekbedrijf kelderde onverwacht van 92 miljoen naar 34 miljoen dollar, waar analisten een stabiel cijfer voorzagen. Warner CEO Robert Kyncl hoopt dat nieuwe albums van artiesten als Ed Sheeran en Tiesto de zaak weer vlot trekken. Ook waarschuwde hij voor de aantasting van intellectueel eigendom door nieuwe AI-platforms, die bijvoorbeeld steeds beter de stem van bekende zangers kunnen imiteren.

De maker van elektrische auto's Nikola verloor 13 procent na een teleurstellend omzetcijfer.

Modemerk Under Armour sloot 6 procent lager en Fox Corp dook ook in de rode cijfers na resultaten met een verlies van 1,5 procent.

Nabeurs volgden onder andere Airbnb en Electronic Arts met resultaten. Airbnb ging onderuit op een voorzichtige vooruitblik en Electronic Arts steeg nabeurs op een meevallende omzetgroei.

S&P 500 index 4.119,17 (-0,46%)

Dow Jones index 33.561,81 (-0,17%)

Nasdaq Composite 12.179,55 (-0,63%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood.

Nikkei 225 29.103,79 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.310,76 (-1,4%)

Hang Seng 19.723,86 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0972. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0955.

USD/JPY Yen 135,27

EUR/USD Euro 1,0972

EUR/JPY Yen 148,42

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Maart (NL)

08:00 Inflatie - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Credit Agricole - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

22:00 Disney - Cijfers tweede kwartaal (VS)