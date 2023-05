Beursblik: Alfen verrast niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe doelstellingen die Alfen heeft aangekondigd zijn conform de verwachtingen van Jefferies, maar minder sterk dan de consensusverwachting. Dat stelde analist David Kerstens van Jefferies in een reactie. Alfen maakte de nieuwe doelen bekend in aanloop naar zijn beleggersdag in Londen woensdag. Alfen mikt voor de jaren 2025 tot en met 2027 om een omzet van meer dan 1 miljard euro, waar Jefferies voor 2026 op een omzetverwachting van 1,08 miljard euro uitkwam. De ongewijzigde doelstelling voor de EBITDA-marge van 15 tot 20 procent correspondeert met de 16,6 procent waar Kerstens op rekent in het boekjaar 2026. Het omzetdoel zou neerkomen op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 23 procent, tegen 25 procent in de verwachting van Jefferies. Een groeivertraging bij oplaadpalen voor auto's wordt deels goedgemaakt door energie-opslagsystemen, waar de marges echter lager zijn. Daarom handhaaft Alfen zijn doel voor de EBITDA-marge, waar analisten gemiddeld om een verhoging van die doelstelling hadden gerekend. Kerstens wijst erop dat veel analisten een veel hoger koersdoel hebben voor Alfen, van gemiddeld 125,00 euro, terwijl Jefferies op de helft zit met 62,00 euro. Jefferies heeft een Underperform-advies. Het aandeel sloot op 77,64 euro. Bron: ABM Financial News

